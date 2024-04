Prestiti Milan 2023/24: De Ketelaere incanta ad Anfield, Nasti decisivo col Bari. Come è andata la loro settimana

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): reduce dalla straordinaria serata di Liverpool (in cui ha confezionato anche l’assist per il 2-0 di Scamacca), stasera scenderà in campo contro l’Hellas Verona per la giornata 32 di Serie A.

Saelemaekers (Bologna): diffidato, non ha potuto prendere parte alla sfida di questo weekend che il suo Bologna ha pareggiato al Dall’Ara per 0-0 contro il Monza.

Romero (Almeria):

Pellegrino (Salernitana): convocato ma resta in panchina nel corso del match che la Salernitana ha perso all’Olimpico di Roma contro la Lazio per 4-1.

Chaka Traoré (Palermo): non ha preso parte alla sfida che il suo Palermo ha pareggiato per 1-1 in casa del Cosenza.

Krunic (Fenerbahce): ha giocato soltanto 45 minuti da trequartista nell’ultima uscita in casa del Karagumruk prima di lasciare il posto a Batshuayi.

Colombo (Monza): subentra soltanto al minuto 84 al posto di Bondo nella sfida che il Monza ha pareggiato a reti inviolate sul campo del Bologna.

Origi (Nottingham Forest): subentrato al minuto 71 della sfida pareggiata per 2-2 contro il Wolverhampton al posto di Reyna, non riesce a lasciare il suo segno nel finale di partita.

Ballo-Touré (Fulham): non ha preso parte al match che i suoi compagni hanno vinto 2-0 in casa del West Ham.

Daniel Maldini (Monza): entra in campo al 79′ della sfida pareggiata per 0-0 a Bologna rilevando Zerbin.

Nasti (Bari): parte dalla panchina ed entra in campo al minuto 55 nella sfida che il suo Bari ha perso sul campo del Como fornendo l’assist a Puscas per l’unico gol dei pugliesi.

Lazetic (Fortuna Sittard): non ha preso parte all’ultima partita giocata in casa contro il Feyenoord (sfida vinta dagli ospiti per 1-0 grazie al gol di Hancko).

Vasquez (Ascoli): dopo aver mantenuto la porta inviolata contro il Venezia, il portiere colombiano si ripete anche nell’ultimo turno di Serie B inchiodando sullo 0-0 il punteggio della sfida pareggiata in casa del Cittadella.