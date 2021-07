Pressing Sky su Conte: c’è una clausola nell’addio con l’Inter

Antonio Conte potrebbe ripartire da Sky Sport e non dalla panchina dopo il divorzio con l’Inter. Secondo il Corriere della Sera, l’emittente satellitare avrebbe formulato un’offerta al tecnico salentino come ospite ‘speciale’ in studio per la Champions League e i grandi appuntamenti internazionali, come ad esempio i big match della Premier inglese.

Nell’accordo di risoluzione del contratto con l’Inter c’è una clausola che vieta a Conte di allenare fino al termine dell’anno in Italia, con il suo entourage adesso in trattativa con Sky nel ruolo di opinionista. Accostato con forza a Tottenham e Real Madrid nei mesi scorsi, l’ex CT della Nazionale ha deciso per il momento di prendersi un anno sabbatico e la sua preferenza resterebbe quella di tornare ad allenare in Premier League.