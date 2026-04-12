Presidenza FIGC, Galliani si tira indietro e appoggia Marotta: anche per l’ex Milan è Malagò l’uomo giusto!

Presidenza FIGC, Galliani si tira indietro e appoggia l’idea di Marotta di sostenere Malagò per il dopo Gravina. Le sue parole

Il futuro della FIGC entra nel vivo dopo l’addio di Gabriele Gravina, con le elezioni fissate per il prossimo 22 giugno. In questo contesto, Adriano Galliani, storico dirigente del Milan ed ex amministratore delegato del Monza, ha deciso di non candidarsi alla presidenza federale, come riportato dal Corriere della Sera.

LA SCELTA DI GALLIANI – «Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò l’invito. Passo indietro? Non lo è, perché non ho mai fatto un passo in avanti. L’idea era nata in seno a qualche dirigente che mi aveva chiesto la disponibilità già qualche giorno fa».

IL SOSTEGNO A MALAGÒ – «Non ho mai sollecitato la candidatura né detto sì, avevo chiarito che ci avrei riflettuto per comprendere come si sarebbe evoluta la situazione. E alla fine ritengo che il miglior presidente della Figc possibile, e non solo come espressione della Lega di A, sia Giovanni Malagò».

Parallelamente, sempre secondo il Corriere della Sera, anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta starebbe lavorando per sostenere la candidatura di Malagò, raccogliendo consensi all’interno della Lega.

L’ATTIVISMO DI MAROTTA – «Lo faccio solo per il bene del calcio».

Con il passo indietro di Galliani, lo scenario sembra ora favorire proprio Malagò, figura ritenuta in grado di guidare una nuova fase di rilancio per il calcio italiano, chiamato a ritrovare stabilità e credibilità dopo le recenti difficoltà.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale