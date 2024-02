Presentazione quarta maglia Milan: l’arrivo all’evento dei giocatori rossoneri – FOTO e VIDEO

Presentazione quarta maglia Milan per la stagione 2023-2024: l’arrivo all’evento dei giocatori rossoneri – FOTO e VIDEO

Nella serata di oggi è andato in scena l’evento per la presentazione quarta maglia Milan per la stagione attuale, 2023-2024. Carrellata di giocatori rossoneri e tifosi famosi del Diavolo.

Ecco le immagini dell’arrivo di tutti i protagonisti all’evento organizzato dalla Puma presso Spazio Maiocchi di Milano, in collaborazione con Pleasures, noto brand streetwear di Los Angeles.