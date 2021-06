Pres. Tolosa: «Difficile trattenere Adli». Il Milan ha pronta l’offerta

Intervistato da La Dépêche du Midi, Damien Comolli, presidente del Tolosa, ha fatto il punto sulla situazione di Amine Adli, obiettivo del Milan

«In termini di richieste, è difficile trattenere i giovani e ancora di più quando non si sale in Ligue 1. Tutti nel gruppo hanno ricevuto un’offerta di prolungamento del contratto, nessuno escluso. Per il momento abbiamo un centro di formazione che è una Rolls-Royce e una squadra professionistica che non è ancora una Rolls-Royce. Per quanto riguarda Adli, devo aver avuto almeno dai 10 ai 12 incontri con lui per parlare del suo contratto. Ad oggi non ha rinnovato, non so cosa accadrà. Non ho avuto discussioni con nessun club. Questa è la situazione». La valutazione fatta dal Tolosa per il centrocampista offensivo è di 10 milioni di euro.