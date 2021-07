Il presidente del Modena Carlo Rivetti ha così parlato a pochi minuti dall’amichevole contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Modena Carlo Rivetti ha così parlato a pochi minuti dall’amichevole contro il Milan: «Siamo appena arrivati, siamo molto legati al territorio emiliano. Abbiamo avuto l’occasione e vista la grande passione di tutta la famiglia abbiamo deciso che era l’opportunità giusta per entrare nel mondo del calcio. Sappiamo che la vostra famiglia è interista, sarà come un derby? “Non tutta la famiglia è interista (ride, ndr). Siamo felicissimi di essere qui, sono colpito dalle strutture e dall’organizzazione. Per il Modena è un’opportunità fantastica».

SULLA GARA – «Stamattina avevo guardato una squadra di Serie C che ne ha prese 5, quindi 5 andrebbero bene (ride, ndr)».