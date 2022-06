Preparatore Zaniolo: «Mentalmente ha superato un problema»

Gian Nicola Bisciotti, preparatore di Zaniolo, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni del Corriere dello Sport, ecco le sue parole

«Nicolò sta molto bene, sta facendo un lavoro pienamente atletico e che lo sta aiutando a farsi trovare pronto per il raduno con la Roma. Stiamo portando avanti un lavoro di resistenza organica alternato al condizionamento muscolare: un programma atletico strutturato e personalizzato, con i suoi parametri di riferimento che ci permettono un adeguato allenamento fisico. Mentalmente ha superato benissimo gli stop, adesso quando si allena non pensa più ai problemi che ha avuto. È carico ma al tempo stesso molto rilassato, l’anno scorso invece lavorava con una situazione di incertezza che non lo aiutava psicologicamente. Si allena bene ed è in forma».