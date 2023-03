Leao Milan: la Champions fa guadagnare 20 milioni da investire sul rinnovo. Ecco le ultime sul rinnovo del portoghese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i 20 milioni di euro garantiti dal passaggio del turno in Champions League assicurano al Milan risorse importanti per finanziare l’operazione rafforzamento, tra cui il rinnovo di Rafael Leao.

A gennaio il dialogo con il calciatore aveva subito un brusco stop, ma adesso la situazione sembrerebbe essere cambiata. Adesso, club rossonero conosce le richieste definitive del portoghese: 7.5 mln per i prossimi 5 anni, più 2 di bonus alla firma. Inoltre, considerato che il portoghese usufruisce del decreto crescita, i suoi emolumenti a lordo graverebbero per un totale di 50 mln in tutto.