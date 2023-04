Premier League, shock Mitrovic: 8 giornate di squalifica

L’attaccante del Fulham, Aleksander Mitrovic, ha ricevuto una maxi squalifica dopo lo spintone all’arbitro nel match contro il Man. United

L’attaccante del Fulham, Aleksander Mitrovic, ha ricevuto una maxi squalifica dopo lo spintone all’arbitro Chris nella partita contro il Manchester United.

Il serbo ha ricevuto ben 8 giornate, una vera e propria stangata per lui e per il suo club che non potrà contare sul centravanti per le prossime gare.