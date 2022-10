Potter: «Milan? Partita diversa, saprà sfruttare San Siro»

Graham Potter è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Chelsea. Ecco le parole dell’allenatore

Graham Potter è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Chelsea. Ecco le parole dell’allenatore:

Aggiornamento su Ziyech e la sua assenza? «Ha mal di gola, non sta bene e non può essere schierato»

Quanto è frustante per Kantè non riuscire a recuperare? «Per noi non è l’ideale ma possiamo solo aspettare e vedere»

Cosa ne pensa del ritiro di Mwepu del Brighton per problemi di cuore? «La situazione è terribile ma per fortuna sta bene. Per un 24enne non poter essere più un calciatore e doversi ritirare è frustrante. Gli ho scritto un messaggio e gli auguro il meglio»

Può raccontarci del periodo attuale impegnativo, con poco tempo per gli allenamenti? «Periodo molto intenso ma diamo il nostro meglio per sfruttare ogni momento oltre a quello concesso sul campo. Cerchiamo di capirci, cerco di conoscere meglio i calciatori. Progrediamo vedendo i video e cercando di parlare: cerco di capire lo stato d’animo dei miei calciatori e creare una sintonia che già c’è»

Come sarà giocare a San Siro? «Sarà ancora più speciale. qui l’atmosfera è diversa e la partita è diversa. Il Milan cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare in casa. Sono due ottimi club e sarà una bella partita»

Come sta Thiago che ha saltato l’ultimo match di Premier e che torna a San Siro? «Sicuramente sta meglio, è un leader e un grande professionista e lavorare con lui»

Come stanno gli infortunati? «Sono tutti disponibili a parte i tre già menzionati. Utile avere un po’ di turnover: domani sarà una partita molto impegnativa anche da un punto di vista fisico»

Hai vinto tre volte di seguito, quanto incide sulla tua sicurezza? «Vincere serve sempre: bello parlare di motivazione e di idee, ma la vittoria aiuta moltissimo. Speriamo di continuare così»

Cosa puoi dirci di Thiago, per quanto giocherà a questi livelli? «Non posso dirlo. Posso sicuramente confermare l’altissimo lkivello con cui gioca Thiago: una persona incredibile con pazzesche qualità e capacità. Sono qui per aiutarlo e per farlo divertire. Deciderà lui sul suo futuro»

Confermerà l’attacco di Londra? «Non posso dire con quale formazione scenderò in campo. Abbiamo grandi opzioni: sarà una partita impegnativa e affronteremo una squadra come il Milan che è molto flessibile nel modo di giocare in attacco e difesa»

Impressioni su Leao dal vivo? «Leao è un giocatore del Milan, ottimo. Saprà dare il suo contributo»