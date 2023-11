Esonero Pioli: ipotesi Shevchenko e Abate? Le ultime sulla panchina del Milan

Ipotesi Shevchenko e Abate in caso di esonero di Pioli? Le ultime sulla panchina del Milan e le scelte della dirigenza rossonera

Secondo quanto riportato da Libero, Stefano Pioli è stato confermato ieri al suo posto ma in caso di risultati negativi la sua panchina potrebbe non essere più così al sicuro.

In caso di cambio panchina, il Milan andrebbe su un traghettatore come Andriy Shevchenko, ma questa opzione non scalda particolarmente i dirigenti rossoneri. Inoltre, scenario più probabile sarebbe invece Ignazio Abate.