Positivi al Genoa, a rischio l’intero campionato di Serie A: ecco perché

I 14 positivi in casa Genoa mettono a rischio l’intero campionato di Serie A: ecco il pericolo raccontato da Panorama

Secondo quanto affermato da Panorama, i 14 positivi riscontrati al Genoa mettono a serio rischio anche il proseguo regolare del campionato di Serie A. I primi a tremare sono i giocatori e membri dello staff del Napoli che ieri hanno disputato una partita di campionato proprio contro i genoani.

Al momento appare assai difficile ipotizzare la gara di campionato prevista per il 4 ottobre tra Grifone e Torino così come, qualora risultassero numeri simili anche in casa partenopea, il match tra Juventus e Napoli in programma 27 ore dopo. Il calendario serrato lascia poco margine di manovra per eventuali recuperi, proprio per questo – scrive Panorama – la Lega Serie A valuta un piano B che possa comprendere playoff e playout nel caso in cui il campionato non sia nelle condizioni di concludersi.