Portogallo U21, Diogo Dalot in campo nella vittoria contro la Croazia

Diogo Dalot protagonista della vittoria del Portogallo contro la Croazia nella prima giornata dell’Europeo Under 21

Comincia bene l’avventura di Diogo Dalot e del Portogallo ad Euro Under 21. La squadra del c.t. Jorge Rui ha battuto per 1-0 la Croazia grazie ad un gol di Fabio Vieira nella ripresa che valgono i primi tre punti nel girone D.

In campo per tutti i 90 minuti il terzino del Milan, autore di una buona prestazione difensiva ed in fase di spinta.