Porto Milan Youth League, al via la vendita dei biglietti per il match: tutti i dettagli per le Final Four di Ginevra

Il Milan ha comunicato i dettagli per acquistare i biglietti del match tra Porto e Milan Primavera di Youth League.

Un anno dopo, siamo ancora qui. Nel 2023 a Ginevra, nel 2024 a Nyon: la Primavera rossonera si ripresenta alle Final Four della UEFA Youth League, unica squadra delle quattro semifinaliste della scorsa edizione a ripetersi. La formazione di Abate arriva all’atto conclusivo della competizione dopo un cammino esaltante e complicato, che l’ha vista affrontare Newcastle, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain nel girone, e poi Sporting Braga e Real Madrid nella fase eliminatoria. La nostra avversaria in Semifinale sarà il Porto, vincitore nel 2019 in finale sul Chelsea e semifinalista nell’edizione precedente, 2017/18. Dall’altro lato del tabellone saranno Nantes e Olympiacos a contendersi il pass per la Finale, in programma lunedì 22 aprile alle ore 18.00.

BIGLIETTI

I biglietti per la Semifinale (e per la Finale) di UEFA Youth League sono disponibili QUI, al prezzo di 12.70 CHF, comprensivo di tasse. Gli Under 10 entrano gratis. Le due Semifinali e la Finale si giocheranno al Colovray Sports Centre di Nyon, in Svizzera, di fronte alla sede della UEFA e sulle rive del lago di Ginevra. La partita verrà trasmessa in diretta su Milan TV e AC Milan Official App.