Porto Milan Primavera, rossoneri in partenza verso Nyon per la semifinale di Youth League – FOTO

Porto Milan Primavera, rossoneri in partenza verso Nyon per la semifinale di Youth League: le immagini da Malpensa

Mancano 24 ore al match di Youth League tra Porto e Milan Primavera, valido per la semifinale e il conseguente accesso alla finale della competizione. In tal senso i rossoneri sono in partenza in questi istanti da Malpensa in direzione Nyon:

La sfida è in programma domani sera alle 18.00 al Centresportif de Colovray.