Porto, Grujic: «A San Siro l’anno scorso non abbiamo vinto»

Il centrocampista del Porto Marko Grujic parla così ad Amazon Prime Video nel pre partita della sfida contro l’Inter. Le sue dichiarazioni.

«Purtroppo non abbiamo vinto, ma abbiamo giocato bene. Siamo contenti di essere tornati a giocare a San Siro e faremo del nostro meglio per raggiungere l’obiettivo, vogliamo il miglior risultato per giocarci poi tutto al Do Dragao. L’Inter è un’ottima squadra, molto ben organizzata come tutte le formazioni italiane. Dovremo mettere velocità e intensità per vincere. Chi mi piace di più nell’Inter? Dzeko, per il suo stile di gioco e per la sua carriera.»