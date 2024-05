Kjaer riavvolge il nastro al Milan: «In 4 anni pochi in Europa han fatto quello che abbiamo fatto noi!». Le parole del difensore rossonero

Simon Kjaer ai microfoni di Milan Tv ha ripercorso i suoi 4 anni con la maglia del Milan. Ecco le parole del difensore danese:

PAROLE – «La qualità non basta. Per far crescere la squadra bisogna soffrire, avere la giusta mentalità e lavorare. Così puoi far crescere il gruppo. Nel mondo del calcio comanda la mentalità, perché tutti sanno giocare a calcio. In quei 4 anni pochi in Europa han fatto quello che abbiamo fatto noi».

L’INTERVISTA COMPLETA DI SIMON KJAER