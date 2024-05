Pioli ABBRACCIA virtualmente Kjaer dopo l’annuncio dell’addio al Milan: le parole del mister per il difensore danese

Anche Stefano Pioli si unisce ai tanti calciatori del Milan che hanno voluto salutare e rendere omaggio a Simon Kjaer, il quale ha annunciato nell’intervista andata in onda sui canali ufficiali del club, il suo addio ai rossoneri al termine della stagione. Questo il bel messaggio dell’allenatore per quella che è stata una delle colonne portanti della squadra in questi anni, soprattutto nell’anno dello scudetto.

PAROLE – «Sei sempre andato alla ricerca delle perfezione, è stato un grande stimolo lavorare con te, sono sicuro che avrai il meglio dalle tue prossime esperienze e dalla vita perché sei il top».

