Porrà: «Addio Tonali? Ci dobbiamo abituare a questo». Ecco le parole del giornalista sul possibile addio del centrocampista rossonero

Giorgio Porrà ha parlato ai microfoni di Sky Sport del possibile addio di Sandro Tonali dal Milan. Ecco le sue parole:

«Ci dobbiamo abituare a questi addii, è una strada tracciata da tempo. I club italiani sul mercato hanno cambiato atteggiamento: non esistono più i presidente mecenati come Berlusconi… È finito quel periodo. Ora si prendono i talenti nascosti tentando di valorizzarli e sotto questo profilo è esemplare la situazione Kvaratskhelia… Il problema c’è: le nuove generazioni non fanno in tempo ad affezionarsi ad un idolo che questo è già partito. Credo che il calcio italiano debba in qualche modo rallegrarsi e compiacersi di essere tornati al centro dell’interesse internazionale e ci si debba rassegnare di perdere qualche grande protagonista: è uno dei sistemi con il quale pensare alla sopravvivenza del sistema»