Popovic Monza, UFFICIALE il trasferimento dell’ex obiettivo rossonero. Il comunicato del club brianzolo e tutti i dettagli

Matija Popovic è un nuovo giocatore del Monza. A dare l’ufficialità del trasferimento dell’ex obiettivo di mercato rossonero è stato lo stesso club brianzolo con il seguente comunicato:

COMUNICATO – «Matija Popovic è un nuovo giocatore del Monza. Il giovane attaccante ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024. Nato l’8 gennaio 2006 in Germania, ad Altotting, ma di nazionalità serba, cresce nel Settore Giovanile del Partizan Belgrado. Con la formazione Under 17 del Club serbo segna 21 gol in 25 partite nella stagione 2022/23. Dotato di grande tecnica e di un fisico imponente, Popovic si mette in luce anche nell’ultimo Europeo Under 17 con la nazionale serba, con cui ha collezionato fin qui 10 presenze».