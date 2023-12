Popovic Milan, superati Real Madrid e Barcellona: tutti i dettagli

Popovic Milan, superata anche la concorrenza di alcuni top club come Real Madrid e Barcellona: tutti i dettagli

Nella giornata di ieri il Milan ha di fatto chiuso per Matija Popovic. Il giovane attaccante in scadenza di contratto con il Partizan arriverà in rossonero a parametro zero a gennaio e firmerà un contratto di quattro anni e mezzo.

Secondo Tuttosport, la dirigenza del Milan è stata brava a superare la concorrenza di alcuni top club: tra questi Real Madrid e Barcellona, che monitoravano il ragazzo.