Popovic Milan, al via la missione: avanzata questa offerta, può essere già quella giusta

Popovic Milan, al via la missione: avanzata questa offerta alla famiglia del serbo, può essere già quella giusta

È partita ufficialmente la missione del Milan per provare a portare a Milano Popovic. Come riportato da Calciomercato.com, i rossoneri hanno offerto un quinquennale a cifre piuttosto elevate per l’età del giocatore.

Si respira cauto ottimismo: nei prossimi giorni la famiglia del giocatore darà una risposta a questa prima proposta ma la sensazione è che possa essere già quella giusta.