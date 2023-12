Popovic Milan colpo per la Primavera o subito da Pioli? Svelato il piano del club rossonero per il classe 2006

Il Milan ha di fatto battuto la concorrenza e chiuso per il giovane Matija Popovic, che sbarcherà a Milano a parametri zero dopo la naturale scadenza del suo attuale contratto con il Partizan.

Come riportato da Tuttomercatoweb, l’attaccante serbo classe 2006 sarà aggregato inizialmente alla Primavera per poi essere inserito gradualmente anche in prima squadra.