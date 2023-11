Popovic Milan colpo di capodanno! Ma non arriverà gratis: i dettagli

Popovic Milan colpo di capodanno! Ma il giovane attaccante in scadenza col Partizan non arriverà gratis: i dettagli

Il Milan è arrivato alla stretta finale per Popovic. I rossoneri hanno accelerato e attendono ora una risposta definitiva da parte della famiglia del ragazzo, che potrebbe diventare il primo colpo della sessione di gennaio.

Tuttavia come riportato dal Corriere dello Sport non arriverà a titolo completamente gratuito: ci saranno ovviamente le commissioni (non basse quando un giocatore è in scadenza) e bisognerà pagare il premio di formazione come da norme UEFA da corrispondere al Partizan.