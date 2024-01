Popovic Milan diventa un caso! Si inserisce anche il Bayern Monaco: la situazione sul giovanissimo attaccante serbo

Sembrava in dirittura d’arrivo al Milan il giovanissimo Matija Popovic, poi la trattativa ha subito una brusca frenata nel finale e la pista si è via via raffreddata. Nelle scorse ore era uscito l’interesse anche della Juve sul serbo, ma adesso si inserisce un altro top club.

Come riferito da Gianluca Longari, anche il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi sull’attaccante, il quale sarebbe stato proposto ai bavaresi da alcuni intermediari (diversi da quelli che avevano condotto la trattativa con i rossoneri).