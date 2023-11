Pongracic avvisa il Milan: «Siamo pronti. Leao e Giroud? Possiamo fermarli». Le parole del difensore giallorosso

Marin Pongracic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Lecce e Milan. Ecco le parole del difensore giallorosso:

MILAN – «Affrontiamo una squadra top, con grandi individualità in ogni reparto. Anche contro la Roma abbiamo sfidato dei grandi attaccanti, quindi siamo pronti pure per il Milan, senza paura dovremo fare una grande partita difensiva e stare concentrati in ogni momento».

GIROUD E LEAO – «Dobbiamo difendere tutti come una squadra unita, loro sono forti e potremmo fare fatica. Giroud e Leao? Sono tra i migliori in Italia, ma possiamo fermarli»