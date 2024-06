Zirkzee Milan, il Bologna farà un tentativo per TENERLO: ma continuano i contatti con i rossoneri. La NOVITÀ sull’attaccante

Aggiornamento importante per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee. L’attaccante seguito dal mercato Milan è conteso da molte squadre ma, secondo quanto riportato da SkySport, il Bologna farà un tentativo per tenerlo in rossoblù.

PAROLE – «Il Bologna starebbe provando a tenerlo anche se non sarà facile perché il Milan sta ancora cercando di trovare una soluzione con l’agente. Il Bologna proverà a tenerlo e farà un tentativo con il ragazzo in queste ore ma dipenderà molto anche dall’Europeo e dalla Premier League».