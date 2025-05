Conceicao Milan, decisione ormai presa! La linea del club non cambia, scelta fatta già a... Ultimissime

Conceicao Milan, i rossoneri hanno deciso già a marzo di esonerare il tecnico a fine stagione e non hanno mai cambiato idea. La ricostruzione

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Sergio Conceicao, tecnico del Milan reduce dalla cocente sconfitta nella finale di Coppa Italia di mercoledì col Bologna:

PAROLE – «La non conferma di Conceicao al Milan è un tema di cui vi ho già parlato verso marzo. Il Milan già in quel momento lì non era convinto di proseguire con lui in vista della prossima stagione. Il feeling non è mai sbocciato e la linea del club non è mai cambiata».