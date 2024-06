Brassier Milan, il Brest è INAMOVIBILE: partirà solo per questa CIFRA! Un club di Serie A ci prova ULTIME

Brassier Milan, il Brest è INAMOVIBILE: partirà solo per questa CIFRA! Un club di Serie A ci prova. Le ULTIME sul difensore seguito dai rossoneri

Tra i difensori seguiti dal mercato Milan c’è anche il difensore del Brest Brassier. Nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2025, come riportato da Gianluigi Longari su X, il club francese lo farà partire solamente per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Rimane vigile sulla trattativa anche il Bologna.

PAROLE – «Confermato l’interesse del Bologna per Brassier del Brest. Il francese ha diverse proposte, nonostante la scadenza ‘25 il suo club è fermo su una valutazione vicina ai 12M».