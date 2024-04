Pongracic avvisa il Milan: «Gotti ha dato fiducia alla squadra. Ecco come dovremo affrontare la partita». Le dichiarazioni del giocatore

Il giocatore del Lecce Marin Pongracic ha analizzato a TeleRama il prossimo match contro il Milan a San Siro.

PAROLE –«Il mister ha ridato fiducia alla squadra, ci dice che siamo bravi, che possiamo giocare con tutti e che dobbiamo avere il coraggio e la personalità per fare le giocate giuste“. Se non hai il coraggio non puoi vincere o giocare contro queste grandi squadre. Questo è importante anche per la prossima partita a Milano, è vero che sono bravi e forti ma anche noi possiamo essere forti così come abbiamo dimostrato ieri. Come affrontare i rossoneri? Non dobbiamo fare nulla di speciale ma tutti abbiamo dentro di noi il coraggio, dobbiamo solo attivarlo e il mister ha le chiavi per f»