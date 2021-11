Pomigliano Milan Femminile, retroscena gol Grimshaw: il racconto – FOTO

Il Milan femminile ha centrato a Pomigliano la settima affermazione stagionale e resta a contatto con la zona Champions League, per un 2-0 che vale anche il 50° successo in Serie A nella storia delle rossonere. Cifra tonda che la squadra di Maurizio Ganz ha raggiunto grazie ai due gol, entrambi nel primo quarto d’ora, di Christy Grimshaw e Linda Tucceri Cimini.

Proprio sulla partita della scozzese e sul gol c’è un retroscena svelato dalla stessa giocatrice sul suo profilo Twitter. La 11 rossonera infatti ha dimenticato le sue scarpette in hotel e ha giocato la partita contro il Pomigliano con un paio prese in prestito proprio dalle sue avversarie e con quelle stesse scarpette ha anche segnato il gol dello 0-1.

when you leave your 👟 in the hotel, and borrow the oppositions … and score in them 🤌🏽 … grazie @acmilan pic.twitter.com/OnZpZHk6sj

— christy grimshaw (@christygrimshaw) November 14, 2021