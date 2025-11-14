Polonia Italia under 21, le scelte di Baldini: giocano Bartesaghi e Camarda? Formazione ufficiale

Connect with us

Bartesaghi

Polonia Italia under 21, Silvio Baldini ha scelto la formazione ufficiale che scenderà in campo oggi alle ore 16:00

Alle ore 16:00 scende in campo la Nazionale under 21 guidata da Silvio Baldini. L’Italia affronterà in trasferta la Polonia. Gara valevole per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Si sfidano le due squadre in testa al girone, imbattute (4 vittorie su 4) a quota 12 punti.

Il commissario tecnico, ex allenatore tra le altre del Pescara, ha scelto se far giocare dall’inizio Davide Bartesaghi (terzino del Milan) e Francesco Camarda (attaccante del Milan in prestito al Lecce).

FORMAZIONE UFFICIALE – (4-3-3): Palmisani; Palestra, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho.

