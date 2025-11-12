Connect with us

HANNO DETTO

Bartesaghi Milan, che elogio di Fabrizio Biasin: la provocazione del giornalista non è passata inosservata

HANNO DETTO

Toni non le manda a dire sugli attaccanti: per l'ex bomber in Serie A c'è questo grande problema

HANNO DETTO

Pellegatti lancia l'allarme: «Spero proprio che il prossimo giugno si parta da 50-60 milioni per prendere un attaccante, ad oggi il Milan non ha...»

HANNO DETTO

Viviano molto critico sul Milan: «Non mi è piaciuto contro il Parma e contro la Roma, quel rigore concesso...»

HANNO DETTO

Brocchi non le manda a dire sul Milan: «Squadra non ancora matura al punto giusto, vi spiego»

HANNO DETTO

Bartesaghi Milan, che elogio di Fabrizio Biasin: la provocazione del giornalista non è passata inosservata

Milan news 24

Published

15 secondi ago

on

By

Bartesaghi

Bartesaghi Milan, che elogio di Fabrizio Biasin: la provocazione del giornalista non è passata inosservata. Le ultimissime notizie

Le scelte tattiche di Massimiliano Allegri al Milan sono state finora generalmente elogiate, ma anche un tecnico esperto può commettere qualche errore di valutazione. È questo il parere espresso da Fabrizio Biasin nel suo consueto editoriale su TuttoMercatoWeb, analizzando la recente partita tra Parma e Milan terminata con un pareggio per 2-2.

Biasin si è soffermato in particolare sulla gestione di Davide Bartesaghi, giovane terzino che, secondo il giornalista, avrebbe meritato maggiore spazio. «Mister Allegri, fin qui perfetto, forse ha commesso il primo mezzo errore nelle sue scelte», ha scritto Biasin.

L’errore, secondo l’editorialista, è stato quello di non puntare con maggiore decisione sul giovane prodotto del vivaio rossonero. «Bartesaghi – che tra l’altro ha lanciato proprio Max – è il futuro in quel ruolo, ma forse già il presente», ha aggiunto Biasin, riconoscendo ad Allegri il merito di averlo fatto esordire, ma criticando la successiva esitazione nel dargli continuità.

Il commento suggerisce che il Milan di Allegri e Igli Tare dovrebbe osare di più con i giovani talenti, specialmente in un ruolo come quello del terzino sinistro, dove Bartesaghi ha mostrato lampi di grande potenziale. La fiducia nei confronti del ragazzo, secondo Biasin, andrebbe ripagata con un impiego più costante, poiché le sue qualità non sono solo una promessa per gli anni a venire, ma rappresentano già un valore aggiunto per la squadra nella stagione corrente. L’auspicio è che Allegri, dopo la sosta, ritorni sui suoi passi, dando al giovane difensore la possibilità di dimostrare il suo valore nel prosieguo del campionato.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.