Bartesaghi Milan, che elogio di Fabrizio Biasin: la provocazione del giornalista non è passata inosservata. Le ultimissime notizie

Le scelte tattiche di Massimiliano Allegri al Milan sono state finora generalmente elogiate, ma anche un tecnico esperto può commettere qualche errore di valutazione. È questo il parere espresso da Fabrizio Biasin nel suo consueto editoriale su TuttoMercatoWeb, analizzando la recente partita tra Parma e Milan terminata con un pareggio per 2-2.

Biasin si è soffermato in particolare sulla gestione di Davide Bartesaghi, giovane terzino che, secondo il giornalista, avrebbe meritato maggiore spazio. «Mister Allegri, fin qui perfetto, forse ha commesso il primo mezzo errore nelle sue scelte», ha scritto Biasin.

L’errore, secondo l’editorialista, è stato quello di non puntare con maggiore decisione sul giovane prodotto del vivaio rossonero. «Bartesaghi – che tra l’altro ha lanciato proprio Max – è il futuro in quel ruolo, ma forse già il presente», ha aggiunto Biasin, riconoscendo ad Allegri il merito di averlo fatto esordire, ma criticando la successiva esitazione nel dargli continuità.

Il commento suggerisce che il Milan di Allegri e Igli Tare dovrebbe osare di più con i giovani talenti, specialmente in un ruolo come quello del terzino sinistro, dove Bartesaghi ha mostrato lampi di grande potenziale. La fiducia nei confronti del ragazzo, secondo Biasin, andrebbe ripagata con un impiego più costante, poiché le sue qualità non sono solo una promessa per gli anni a venire, ma rappresentano già un valore aggiunto per la squadra nella stagione corrente. L’auspicio è che Allegri, dopo la sosta, ritorni sui suoi passi, dando al giovane difensore la possibilità di dimostrare il suo valore nel prosieguo del campionato.