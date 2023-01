Politano: «Juve? Tutti sappiamo l’importanza della partita»

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Juventus

ATTACCARE LA JUVE – «La responsabilità la devono avere tutti, sappiamo l’importanza della partita. Il 100% non basta, dobbiamo dare il 110% in campo contro una squadra così. Dobbiamo essere carichi e fare quello che abbiamo fatto in settimana».