Politano e Spinazzola tornano a casa. La Roma punta tutto su Suso

Trattativa annullata, Spinazzola resta a Roma e Politano a Milano. La Roma ora vira su Suso e il Milan attende un’offerta, con o senza Under

Nel pomeriggio è arrivata la notizia, trattativa annullata quella che portava Spinazzola da Conte e Politano da Fonseca, che proprio ieri aveva fatto un apprezzamento per il neroazzurro. La Roma quindi, deve cercare un esterno per parare all’infortunio di Nicolò Zaniolo, che rischia di saltare anche l’europeo.

L’alternativa al Politano era proprio Suso. Lo spagnolo era già stato accostato alla Roma che non ha affondato proprio per l’intesa trovata con l’Inter fin da subito. Ora cambiano le carte in tavola, il Milan ha capito di non avere un fenomeno, Suso di certo non è uno che sposta gli equilibri e la sua valutazione è di 25 milioni di euro. L’ipotesi scambio con Cengiz Under resta viva, ma i rossoneri preferirebbero incassare il denaro e virare su altri obiettivi, magari lo stesso Politano.