Politano-Spinazzola fumata nera. Il Milan potrebbe riaprire al neroazzurro

Da Roma indiscrezioni parlano di fumata nera per lo scambio Politano-Spinazzola. Il Milan potrebbe riaprire la trattativa con l’Inter

Da Roma si parla di Matteo Politano di ritorno in lacrime a Milano. L’esterno italiano avrebbe voluto giocare con i giallorossi la prossima metà di stagione,ma le due società non hanno trovato un accordo. L’Inter non era intenzionata a prelevare Spinazzola con l’obbligo di riscatto a causa della sua predisposizione agli infortuni. I neroazzurri volevano verificare quali fossero le reali condizioni fisiche del terzino ex Juventus prima di affrontare una spesa di circa 30 milioni.

Qui entra in gioco il Milan che non ha mai nascosto l’interesse per Politano. Le richieste dell’Inter sono sempre quelle, 25 milioni di euro, ma il Milan potrebbe giocare la carta Kessie, che interessa a Conte. Senza Politano la Roma si troverebbe in difficoltà e si riaprirebbero i discorsi per Suso. Prestito con obbligo di riscatto o scambio con Cengiz Under, queste le ipotesi. Staremo a vedere.