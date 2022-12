Poli: «Il Milan è stato un sogno, era la mia squadra del cuore». Così l’ex rossonero sulla sua esperienza con questi colori

L’ex giocatore del Milan e ora giocatore del Modena, Andrea Poli, ha parlato della sua esperienza rossonera ai microfoni di tuttoB.com.

Queste le sue parole: «Ho giocato in squadre importanti in questi 14 anni. Il Milan in particolare, è stato un sogno perché da sempre è la mia squadra del cuore. Lo scrissi anche nel mio primo tema alle elementari: ‘Vorrei giocare con la maglia del Milan»