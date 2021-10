Poli: «Milan? Furono quattro anni difficili, ma non ho rimpianti»

Andrea Poli ha rilasciato qualche dichiarazione sul canale Twitch del Milan ricordando la sua esperienza da giocatore rossonero

Andrea Poli torna sul suo periodo da giocatore del Milan. L’attuale centrocampista dell’Antalyaspor ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni del canale Twitch ufficiale rossonero.

«Sono stati quattro anni complicati. Abbiamo cambiato sei allenatori in quattro anni, di cui tre erano alla prima esperienza. E’ stato il periodo più difficile dell’era Berlusconi, ma non è un rammarico. E’ stato un grande onore poter indossare, da tifoso milanista, la maglia del Milan per più di centro partite.»