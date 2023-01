Polemiche sulla sede della Supercoppa Italiana? L’opinione di Abodi

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato delle polemiche tra Gravina e Casini sulla sede della finale di Supercoppa Italiana

A margine del Premio ‘Biscardi’, Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato così della futura sede della finale di Supercoppa Italiana:

«Certe cose se si vogliono dire si dicono in un rapporto bilaterale, non nell’opinione pubblica. Ci può essere un dibattito sul motivo per cui si vada a giocare la Supercoppa italiana in Arabia piuttosto che altrove. Occorre scegliere i luoghi dove sicuramente la vita è democratica, mi auguro che in futuro su queste scelte ci sia coerenza sui principi che pratichiamo».