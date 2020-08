Pobega torna al Milan per restare: Pioli punta su di lui

Tommaso Pobega farà parte della rosa del Milan nella prossima stagione: il classe ’99 fungerà da vice-Kessié

Come vi avevamo rivelato in esclusiva mesi fa con un’intervista esclusiva, Tommaso Pobega è rientrato al Milan dopo il prestito al Pordenone della passata stagione. Il centrocampista classe ’99 è stato selezionato da Stefano Pioli come potenziale vice-Kessié per la prossima annata spingendo, al contempo, la dirigenza a rifiutare altre due offerte provenienti dalla Serie A.

In attesa della ripresa della stagione, ecco la data del raduno, il Milan ha già pronto in bozza un contratto da presentare a Pobega per prolungare il suo contratto in rossonero fino al 2025.