Pobega Torino: il centrocampista picchia. Ecco la statistica

Pobega Torino: il centrocampista granata, in prestito dal Milan, si è distinto per la sua grinta in questa Serie A. Ecco il dato che lo prova

Tommaso Pobega è sempre in stretta osservazione dal Milan, che lo stanno guardando crescere ulteriormente in questo campionato con la maglia del Torino. Il ragazzo ha personalità, visione, segna anche qualche gol. Ma quello che sta saltando all’occhio è la sua grinta e cattiveria agonistica.

Secondo quanto sottolinea Tuttosport, infatti, Pobega è in testa in una particolare classifica, quella dei falli commessi. Il centrocampista finora ha concesso ben 31 punizioni agli avversari. Un dato che in realtà non è cosi malvagio come sembra: significa che quando c’è da mettere la gamba, lui lo fa senza troppi indugi.