Pobega potrebbe essere aggregato in prima squadra

Pobega ha stupito tutti in questa stagione di Serie B. In prestito al Pordenone, il ragazzo ha garantito una continuità di rendimento che non è passata inosservata agli osservatori rossonero. Il centrocampista tornerà al Milan al termine del prestito, ma ancora non è chiaro il suo futuro. La linea verde adottata da Ivan Gazidis lascia pensare che possa esserci un salto in prima squadra per il giovane talento milanista. Potrebbe quindi ripetersi quanto avvenuto nell’ultima stagione proprio con Gabbia, ormai aggregato in pianta stabile anche fra i titolari di difesa.