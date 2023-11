Pobega: «Vittoria che abbiamo cercato. Pioli? Siamo dalla sua parte». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia

Nel post partita della sfida tra Milan e Fiorentina, Tommaso Pobega ha parlato così a Sportitalia. Le sue parole.

POBEGA – «Vittoria che abbiamo cercato, non vincevamo da quattro partite. Oggi prova di carattere, era quello che volevamo. Pioli? Non ci sono dubbi, siamo tutti dalla sua parte. Lo seguiamo e in partita diamo sempre il massimo. Camarda? Venendo dalle giovanili immagino sarà contentissimo, San Siro poi offre un bellissimo spettacolo»