Pobega: «Non trovare alibi significa migliorarsi». Le parole del calciatore rossonero

Tommaso Pobega ha voluto mandare un messaggio ai giovani durante il format “Homegrown” ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole del calciatore del Milan:

«Mi sono preso un anno libero, poi ho iniziato la carriera universitaria nella facoltà di economia aziendale. E’ sempre incerta la carriere del giocatore, quindi ho detto: “un percorso voglio farla, mal che vada un attestato ce l’ho”. Poi se in futuro decidessi di smettere, un piano B ce l’ho. Una cosa che negli anni ho sempre pensato e quella di non trovare mai alibi. Negli anni troverai sempre il periodo che non giochi, e tu, in prima persona, saprai come stanno andando le cose realmente. Non trovare alibi significa migliorarsi»