Milan, Pobega: «Ecco cosa bisogna fare per battere il Napoli». Le parole del centrocampista rossonero a Milan Tv

Intervistato da Milan Tv, ecco le parole di Tommaso Pobega dopo lo 0-0 tra Milan e Empoli sull’impegno di Champions:

NAPOLI – «La prepareremo come ogni partita importante che andiamo ad affrontare, cercando di analizzare dove possiamo migliorare e dove possiamo metter in difficoltà gli avversari e dove poter esaltare le nostre caratteristiche per fare la miglior partita possibile»

