Pobega o Krunic in mediana? Sciolto anche l’ultimo dubbio di formazione in vista della sfida tra Milan e Fiorentina

Il Milan questa sera scenderà sul terreno di gioco di San Siro per affrontare la Fiorentina in occasione della gara valevole per la tredicesima giornata di Serie A.

Sciolto anche l’ultimo dubbio di formazione legato al centrocampo di Pioli: il ballottaggio tra Pobega e Krunic è stato vinto dal centrocampista azzurro, col bosniaco che si accomoderà in panchina.