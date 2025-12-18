Pobega: «Derby personale con l’Inter? Non penso a quello. Al Milan ho imparato a gestire emozioni diverse»

Pobega intervistato da La Gazzetta dello Sport ha risposto da ex Milan a quella che sarà la sfida contro l’Inter in programma domani

Tommaso Pobega, il “Dottor” Pobega, unisce la laurea in Economia a una carriera calcistica in ascesa. A Riad, pronto a sfidare l’Inter in Supercoppa con la maglia del Bologna, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Con un passato al Milan ha parlato della sfida di domani, che per lui in alcune stagioni voleva dire derby. Le sue parole:

CON L’INTER É UN DERBY PERSONALE – «Non penso a quello ma ad affrontare questa semifinale: c’è molta voglia di giocarla e di vincere. Il Bologna ultimamente ha battuto spesso i nerazzurri? Quella di Chivu è una squadra intensa, fisica, tecnica e noi dobbiamo alzare alcuni nostri standard di rendita, moltiplicare le attenzioni: loro sanno come affrontare certi momenti, noi li affrontiamo con l’idea di far emergere i nostri punti di forza, di restare sempre in partita, di poter essere sempre migliori».

COSA HA IMPARATO IN CARRIERA – «A La Spezia l’essere spregiudicati, a Torino l’atteggiamento dell’uno contro uno e il metterti sempre in gioco, al Milan ho vissuto la mia prima competizione europea imparando a gestire emozioni diverse, a Bologna ho vinto il mio primo trofeo».