Plusvalenze Juve, mini sconto sul -15? L’idea della Procura e cosa cambierebbe per il Milan in classifica in caso di nuova stangata

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport c’è grande incertezza su quella che potrebbe essere la nuova penalizzazione che sarà comminata dalla Corte d’Appello alla Juve per il caso plusvalenze. Si va verso un leggero sconto rispetto al precedente -15 ma tutti gli scenari sono ipotizzabili.

Il Collegio di garanzia ha infatti comunque approvato senza se e senza ma le condanne per i quattro dirigenti di primo piano con sanzioni molto pesanti. Sono le posizioni che portano alla responsabilità diretta del club e che conseguentemente contano di più sulla bilancia della penalizzazione. C’è poi il tema dell’afflittività: i nove punti richiesti inizialmente dalla Procura federale potrebbero non bastare per escludere i bianconeri dalla Champions. È possibile quindi che Chinè aggiunga qualcosa alla sua precedente richiesta arrivando a 12-13 punti. A quel punto il Milan rientrerebbe in classifica al quarto posto, utile per la zona Champions.