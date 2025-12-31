Pjanic esalta Allegri e commenta il secondo posto in classifica del Milan. Parole. Segui le ultimissime

Il campionato di Serie A sta vivendo una stagione vibrante, segnata dal ritorno prepotente del Milan nelle zone nobilissime della classifica. L’impatto di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua gestione tattica impeccabile e il pragmatismo vincente, è sotto gli occhi di tutti. Nonostante una rosa che in alcuni reparti appare ancora corta, l’allenatore ha saputo plasmare un gruppo solido, portando i rossoneri a occupare il secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla vetta e con una sola sconfitta stagionale all’attivo.

L’elogio di Miralem Pjanic: “Allegri è una garanzia”

In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Tuttosport (Fonte: Tuttosport), ha preso la parola Miralem Pjanic, l’elegante regista bosniaco che sotto la guida di Allegri ha vissuto i suoi anni migliori, per commentare il momento d’oro del club meneghino.

“Mi aspettavo questo impatto? Ne ero sicuro”, ha esordito Pjanic. Secondo l’ex calciatore, Allegri rappresenta una vera e propria polizza assicurativa per chi punta al successo: “Massimiliano Allegri è una garanzia per chi vuole arrivare in alto. Fa stare bene i giocatori e riesce a far rendere al massimo ogni squadra che allena. Chi ce l’ha deve tenerselo stretto”. Parole che confermano come il Diavolo abbia fatto la scelta giusta per avviare il nuovo ciclo.

La strategia vincente di Igli Tare e la nuova identità rossonera

Dietro il successo di questo Milan non c’è solo il campo, ma anche una programmazione societaria oculata guidata da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero celebre per la sua capacità di scoprire talenti e gestire mercati complessi. Tare ha saputo garantire ad Allegri i profili necessari per sviluppare la sua idea di gioco, lavorando in sinergia per ottimizzare ogni risorsa disponibile a Milanello.

Mentre la Juventus ha intrapreso un nuovo percorso con Luciano Spalletti, l’allenatore toscano rinomato per il suo gioco offensivo e fluido, il Diavolo si gode la solidità garantita dal binomio Allegri-Tare. La capacità del tecnico di far rendere oltre le aspettative i componenti della rosa sta permettendo ai rossoneri di sopperire alle carenze strutturali, mantenendo un passo da scudetto.

Conclusione: un futuro ambizioso per il club

I numeri e le dichiarazioni di chi ha lavorato con lui non lasciano spazio a dubbi: il Milan è tornato a fare paura. Con la sapienza tattica di Allegri e l’intuito sul mercato di Igli Tare, i tifosi sognano traguardi ambiziosi. Se l’obiettivo era riportare il Diavolo al vertice, la strada intrapresa sembra essere quella corretta.