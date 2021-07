Pizzul telecronista di Italia-Inghilterra: «Fa piacere ma sceglierei Bizzotto»

Bruno Pizzul parla della simpatica iniziativa sui social per vederlo in cabina di commento per Italia-Inghilterra: le sue parole

Bruno Pizzul parla dell’iniziativa nata sui social dai tifosi che lo vorrebbero come telecronista al posto dello sfortunato Alberto Rimedio, positivo al Covid. Le sue parole al Messaggero Veneto.

«In questi casi parte tutto come uno scherzo e quando qualcuno si accoda la cosa diventa seria. Fa piacere, non lo nascondo, ma finisce qui. Manifesto la mia solidarietà e la mia vicinanza al collega, sperando che possa risolvere in fretta i suoi problemi di salute. Chi al suo posto? Sceglierei Stefano Bizzotto».